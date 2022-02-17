بيل غيتس يبحث في باكستان سبل القضاء على شلل الأطفال

بحث “بيل غيتس” مؤسس شركة مايكرو سوفت مع رئيس وزراء باكستان “عمران خان”، سبل القضاء على مرض شلل الأطفال، أثناء زيارة له إلى باكستان اليوم الخميس.

وصرّح “غيتس” في بيان له من العاصمة الباكستانية “إسلام أباد”، بأن “هذه هي المرحلة الأخيرة والأصعب من جهود القضاء على شلل الأطفال، لكن من خلال الحفاظ على الحماس والتحلي باليقظة، فإن باكستان لديها فرصة لصنع التاريخ من خلال القضاء على شلل الأطفال إلى الأبد”.

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان هي إحدى آخر دولتين في العالم يتفشى فيهما الوباء، وتُعد مؤسسة (بيل وميليندا غيتس)، التي يشارك بيل غيتس في رئاستها، هي جزء من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال ويرمز لها بـ”J.B.E.I” وهي مشروع ضخم يجمع بين الحكومات والمنظمات العالمية.

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