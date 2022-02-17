جبل لبنان يحتضن مهرجان البستان الدولي

ارتفعت الموسيقى وكلمات الأغاني لتصدح من جديد في مهرجان البستان الدولي في “بيت مري”، الواقعة في جبل لبنان، بعد أن غاب العام الماضي بسبب ما تشهده لبنان من أزمة مالية حادة، علاوةً على جائحة كورونا.

يتضمن المهرجان 13 حفلاً كلاسيكياً لموسيقيين وفنانين عالميين ولبنانيين، ويستمر لغاية 13 من شهر مارس المقبل، وشهدت مراسم الافتتاح إقامة حفلة أوبرالية أحيتها السوبرانو اللبنانية الكندية “جويس الخوري” ليل الأربعاء، رافقها مدير المهرجان الفني “جيانلوكا مارتشيانو” بالعزف على البيانو.

وراعت اللجنة المنظمة للمهرجان الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فقررت توحيد سعر البطاقة لكل الحفلات بقيمة 350 ألف ليرة لبنانية، على أن تكون حفلة 22 فبراير مجانية، وتحمل عنوان “يوم لم ينته”.

يشار إلى أن مهرجان “البستان” لا يقتصر على الموسيقى الكلاسيكية فقط بل يشمل فنوناً أخرى، منها المسرح، ففي إطار العرض المسرحي الذي يهدف إلى التعافي من المآسي من خلال الفن، سيطلب الفنان الفلسطيني المولود في لبنان علاء ميناوي من الجمهور أن يخطّوا له رسائل عن شعورهم في وقت انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وكيف يشعرون حتى اليوم وبماذا يفكرون. ويقرأ هو هذه الرسائل فيما يعزف على البيانو اللبناني-الأرمني “فلاديمير كوروميليان” عزفاً ارتجالياً، بينما يخط الرسام ومصمم الأزياء اللبناني “أحمد عامر” بطريقة عفوية ما يشعر به.

وستحيي الفنانة المعروفة أميمة خليل إحدى ليالي المهرجان بحفلة بعنوان “رسايل”، يرافقها على البيانو “هاني سبليني” والاوركسترا الوطنية الشرقية، ويختتم المهرجان بحفلة “أوبرا من أجل السلام” مع السوبرانو الأيرلندية “كاتلين نورتشي” والتينور الجنوب أفريقي “مليندي أوبراي باتو” والباريتون من روسيا “نيكولاي زميليا سكيخ”.

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