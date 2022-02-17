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نوبيا تُطلق هاتفاً متطوراً لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة نوبيا الستار عن هاتفٍ جديد مناسب لعشاق الألعاب، أطلقت عليه Red Magic 7.

وحصل الجهاز الجديد على معالج Snapdragon 8 gen1 الذي يُعد أحدث معالجات شركة كوالكوم، وعلى شاشة AMOLED مقاس 8.6 بوصة ودقة عرض +FHD، ومعدل تحديث 165 هرتز.

ويتميز هذا الهاتف بوجود 4 كاميرات، واحدة أمامية مناسبة لصور السيلفي، و3 خلفية بدقة 64،8،2 ميغا بيكسل، وبذاكرة داخلية بسعة 512 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وزودت نوبيا الهاتف الجديد بنظام التبريد ICE 8.0 الذي يحتوي على مروحة RGB تدور بسرعة 20000 دورة في الدقيقة، بالإضافة لوجود 9 مواد لتبديد الحرارة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ نوبيا، أطلقت الهاتف الجديد بسعر يتراوح ما بين 630 و773 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

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