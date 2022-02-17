عمال بناء في غزة يكتشفون مقبرة رومانية عمرها 2000 عام

عثر بناؤون يعملون في مشروع إسكان بتمويل مصري في قطاع غزة الفلسطيني، على مقبرة رومانية يبلغ عمرها 2000 عام، تضم نحو 20 مقبرة مزخرفة -وفقاً لما أعلنته وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

وتقع المقبرة المكتشفة قرب الساحل في شمال قطاع غزة، فيما وصفته الوزارة بأنه أهم كشف أثري محلي على مدى السنوات العشر الأخيرة.

ووفقاً للوزارة، يتوقع الفريق الأثري اكتشاف 80 مقبرة أخرى في منطقة مساحتها 50 متراً مربعاً، كما فُتحت مقبرتان فقط تحتوي إحداهما على بقايا هيكل عظمي وبعض الجرار الفخارية.

ويشي شكل المقابر والزخارف بأنها كانت تخص “شخصيات وازنة واعتبارية” في الإمبراطورية الرومانية، خلال القرن الأول، وعلى عكس قبور المسلمين في فترات لاحقة، التي تتجه من الشمال إلى الجنوب، فإن القبور الرومانية تتجه من الشرق إلى الغرب- وفقاً لما ذكره “جمال أبوريدة” مدير عام وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن غزة الغنية بالآثار، كانت موقعاً تجارياً حيوياً للعديد من الحضارات منذ العصور القديمة مثل المصريين والفلسطنيين، كما هو مذكور في الكتاب المقدس، وعبر عصر الإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية، فيما تتضمن الآثار المكتشفة بقايا من حصار الإسكندر الأكبر لغزة إضافة إلى الغزو المغولي.

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