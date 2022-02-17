جايسون موموا يواصل تصوير ثاني أجزاء Aquaman

واصل النجم العالمي جايسون موموا تصوير ثاني أجزاء فيلمه الشهير Aquaman، وظهر في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي ثياب الشخصية الرئيسية للفيلم.

وستدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم الخيالي حول “آرثر كاري”، الوريث الوحيد لمملكة أتلانتس تحت الماء.

وسيشارك في بطولة الفيلم الذي سيُخرجه “جيمس وان”، عدد كبير من النجوم العالميين أمثال “جايسون موموا” و”آمبرد هيرد” و”وراندال بارك” و”باتريك ويلسون” و”ويليم دافو” و”غراهام ماكتفيش” وغيرهم، وسيعرض يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجزء الأول من الفيلم الذي طُرح يوم 7 ديسمبر 2018، قد حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى مليار و148 مليون دولار أميركي.

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