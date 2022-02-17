قرش يودي بحياة سباح بريطاني في أستراليا

لقي السباح البريطاني سايمون نيليست حتفه، بعدما هاجمه قرش أبيض ضخم أثناء تدربه على السباحة المحيطية قبالة شواطئ ليتل باي، على بُعد حوالي 20 كيلو متراً جنوب مدينة سيدني.

وعلى الفور قامت السلطات الأسترالية بإغلاق عدّة شواطئ في سيدني، وعلمت على نشر شباك اصطياد القرش، بالإضافة لتسيير طائرات بدون طيار للتأكد من مغادرة القرش للمنطقة.

وقالت السلطات الأسترالية، إنّ هذه الواقعة هي الأولى منذ العام 1963 عندما سجلت سيدني آخر هجوم لأسماك القرش على البشر.

يِذكر أنّ الهجوم جاء قبل عدّة أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها آلاف السباحين، وتقام على شاطئ مجاورٍ للشاطئ الذي شهد الحادث، وأكد منظمو الفعالية مراقبتهم الوضع قبل إعلان القرار النهائي بإقامتها في موعدها أو تأجيلها حتى 6 مارس القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية