الانتظار يؤتي ثماره – OnePlus تُطلق Nord CE 2 5G بمواصفات مميزة وتكلفة ميسورة

تماماً كما كنا نتوقع على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لقد أطلقت شركة ون بلس – OnePlus لتوها هاتفها المرتقب OnePlus Nord CE 2 5G وهو الوافد الجديد على عائلة Nord الموجهة لمستخدمي الفئة المتوسطة وأصحاب الميزانيات المحدودة.

وكما توقعت التسريبات، لقد احتوى الهاتف على شاشة Fluid AMOLED قياس 6.43 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات المرئية.

تحت الغطاء يحتوي الهاتف على شريحة ميديا تيك الجديدة كلياً Dimensity 900 SoC الداعمة لتقنية شبكات الجيل الخامس 5G. يتم تشغيل الهاتف بواجهة OxygenOS 11 المستندة على نظام أندرويد 11.

مثل الهاتف السابق Nord CE، تتعهد شركة ون بلس بتوفير ترقيتين رئيسيتين لنظام أندرويد وثلاثة أعوام من التحديثات الأمنية لهاتف Nord CE 2 5G. وقد أكدت الشركة على أن واجهة OxygenOS 12 المستندة على أندرويد 12 ستكون متاحة من أجل الهاتف خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 119 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هذه المرة لا يحتوي الهاتف على شريط التنبيه المتواجد على أغلب هواتف ون بلس السابقة والذي من شأنه التبديل بين أوضاع الصوت من الخارج. ولكن مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم لا يزال موجوداً.

يتوفر الهاتف باللون الرمادي والأزرق المائل إلى لون السماء الصافية ويبدو أن هيكله مصقول بالمعدن الفاخر. يبلغ سُمك الهاتف 7.8 مم فقط، مما يعني أنه واحداً من أنحف هواتف شركة OnePlus على الإطلاق.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات طبقاً لمعيار SUPERVOOC بحيث يمكن شحن الهاتف من 0 وإلى 100% خلال 32 دقيقة.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 2 5G