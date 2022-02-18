ابل تسجل أكثر من 2500 براءة اختراع في 2021 وتحتل المركز السابع عالمياً!

في عام 2021 قامت ابل بتسجيل أكثر من 2500 براءة اختراع لدى مكاتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لتحتل المركز السابع عالمياً بحسب قاعدة بيانات براءات الاختراع IFI Claims.

في ترتيب قائمة الشركات الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراع في 2021 جاءت ابل في المركز السابع بـ 2541 براءة اختراع.

قد تظن أن هذا رقم كبير، وهو كذلك بالفعل إلا أن هناك شركات منافسة في القطاع التقني وغير القطاع التقني سجلت أضعاف هذا الرقم.

على رأس القائمة جاءت شركة IBM للإلكترونيات بما يزيد عن 8600 براءة اختراع، تلتها سامسونج بـ 6300 براءة اختراع، وبعدها كانون بما يفوق 3000 براءة اختراع، ثم TSMC و هواوي وإنتل على الترتيب بأقل من 3000 براءة اختراع، ثم ابل في المركز السابع.

في المراكز التالية جاءت شركات مثل LG ومايكروسوفت وكوالكم في المراكز 8 و 9 و 10، وجاءت جوجل في المركز 18 بـ 1500 براءة اختراع.

فيما يتعلق بإجمالي براءات الاختراع، تحتل ابل المرتبة الـ 37 عالمياً برصيد براءات اختراع يتجاوز 20 ألف براءة اختراع، بينما تتصدر سامسونج القائمة بأكثر من 90 ألف براءة اختراع.

من براءات الاختراع التي سجلتها ابل مؤخراً ويتوقع أن يكون لها دوراً في المنتجات المستقبلية لأبل: الايفون وساعة ابل بهيكل زجاجي كامل، أزرار ماك بوك قابلة للخلع لتعمل كفأرة، التعرف على هوية المستخدم عبر سماعات AirPods، مستشعر للرطوبة في ساعة ابل، أنظمة تبريد في ماك بوك، ونظام تكبير “بيريسكوب” في كاميرا الايفون وغيرها.