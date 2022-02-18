تأجيل عرض مسرحية “العروسة” لأجل غير مسمى

أعلن القائمون على مسرحية “العروسة” للنجمين أحمد السقا ومنى زكي عن توقف التحضير للمسرحية بشكلٍ مفاجئ؛ بسبب انشغالات بطليها بتصوير أعمال أخرى.

وكان من المتوقع عرض المسرحية في موسم الرياض، إلا أن انشغال أحمد السقا بتصوير مشاهده في مسلسل “الاختيار 3″، وقيام منى زكي بتصوير مشاهدها في فيلم “الجواهرجي”، فرض على القائمين على المسرحية تأجيلها لأجلٍ غير مسمى.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” المقرر عرضه في رمضان سيجمع أحمد السقا بالنجمين، أحمد عز وكريم عبد العزيز، في حين سيجمع فيلم “الجواهرجي” منى زكي بعددٍ من النجوم أمثال محمد هنيدي، أحمد حلاوة، لبلبة، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.

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