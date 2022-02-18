تويتر سيُظهر علامة عند استخدام الحسابات للنشر التلقائي

كشفت شركة تويتر عن ميزة جديدة تساعد المستخدمين على معرفة الحسابات التي تستخدم خاصية النشر التلقائي للنشر، وذلك من خلال ظهور علامة أسفل وصف الحساب لتحديد ما إن كانت هذه الحسابات تستخدم خاصية النشر الآلي أو البوتات أم لا.

وقال تويتر إنه يسعى من خلال إطلاق هذه الميزة تعزيز الشفافية، مؤكدًا أن الميزة أصبحت متاحة لجميع المستخدمين في العالم بعد انتهاء الفترة التجريبية التي بدأت في سبتمبر الماضي.

وأشار تويتر إلى أن الميزة الجديدة لن تكون إجبارية للحسابات التي تستخدم النشر التلقائي، حيث سيكون بإمكان أصحاب هذه الحسابات تفعيلها أو حجبها، باستثناء بعض الحسابات التي تحظى بمتابعة كبيرة، حيث سيطلب تويتر منها توضيح الأمر.

يذكر أن تويتر أضاف خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الميزات الهادفة لتطوير المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم.

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