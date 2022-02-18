ميديا تيك تستعد لإطلاق أول رقاقة من فئة G

كشفت التقارير الواردة من شركة ميديا تيك عن استعداد الشركة الأميركية لطرح الإصدار الأول من سلسلة الرقاقات G المميزة بدقة تصنيع 6 نانو متر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وستحل السلسلة الجديدة محل رقاقة Helio G96 المميزة بدقة تصنيع 12 نانو متر، وستأتي بنفس تكوين وحدة المعالجة المركزية الموجودة في رقاقة Helio G96، وستضم 2 من أنوية Cortex-A76، بسرعة 2.0 GHZ، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHZ.

وستَدعم الرقاقة الجديدة الاتصال بشبكات الجيل الرابع، ومن المتوقّع أن تكون شركة Doogee أولى الشركات التي تستخدمها.

وستُطلق الشركة الأميركية مع السلسلة الجديدة كرت الشاشة Mail G57 MC2، ومن المقرر أن تدعم معالج IPS في الرقاقة كاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 2K، بمعدل 30 إطار في الثانية، ومعدل تحديث 120 هرتز.

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