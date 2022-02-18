التنميل دليل على الإصابة بنوع نادر من السرطانات

حذّرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من التنميل المستمر، وقالت إنه يعدّ دليلاً على الإصابة بسرطان العظام.

وأكدت وجود أسباب عدة وراء الإصابة به، وهي العوامل الوراثية أو التغيرات الجينية، أو أمراض العظام المزمنة، أو الخضوع للعلاج الإشعاعي في مراحل مبكرة من العمر.

وبحسب المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان؛ فإن هناك أعراض صامته تدل على الإصابة بهذا المرض القاتل أبرزها التنميل المستمر، وآلام المفاصل.

وأشارت المنظمة إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يهملون آلام المفاصل ويعالجوkها بالمسكنات دون أن يجروا الفحوصات اللازمة لاكتشاف الأسباب التي أدت لحدوثها.

ولفت العلماء إلى أن التنميل يظهر عادةً عند تطور المرض، وتلف الأعصاب مما يؤدي لتصلب الشرايين.

ودعا العلماء لاستشارة الأطباء في حال استمرت آلام العظام والتنميل لأكثر منذ ثلاثة أسابيع متواصلة، وقالوا إن اكتشاف المرض بشكلٍ مبكر يساعد في علاجه.

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