“سناب شات” سيسمح للمستخدمين تغيير أسماء حساباتهم بدءًا من هذا التاريخ

كشفت شركة سناب عن استعدادها لإطلاق ميزة انتظرها عشاق التطبيق طويلاً، تتيح لهم تغيير أسمائهم.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيكونون قادرين على تغيير أسمائهم على سناب شات، بدءًا من يوم 23 فبراير الجاري.

ولتغيير الاسم؛ يجب أن يذهب المستخدم لملف التعريف الشخصي الخاص به، واختيار الإعدادات، ثم اسم المستخدم، ثم تغيير اسم المستخدم.

وبررت سناب إطلاق هذه الميزة برغبتها في مساعدة مستخدميها على التخلص من الأسماء التي أطلقوها على أنفسهم عندما قاموا بإنشاء الحساب، والتي قد لا تكون مناسبة لوضعهم الحالي، وأكدت أن ميزة تغيير اسم الحساب ستكون متاحة مرة واحدة سنويًا.

يذكر أن مستخدمي سناب شات كانوا يضطرون للتخلي عن حساباتهم وإنشاء أخرى جديدة في حال أرادوا تغيير اسم المستخدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية