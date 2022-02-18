مروان خوري سيتعاون مع إليسا ونانسي عجرم بأغانٍ جديدة

أكد الفنان اللبناني مروان خوري، استعداده لطرح عدّة أغاني جديدة تجمعه بالنجمة إليسا، وقال إنّه ينتظر عودتها من جولتها الأمريكية لكي يُسمعها الأغاني التي حضرها، وعبّر عن حماسه للتعاون معها مجدداً.

وأشار إلى أنّه سيحضر عدّة أغاني معها، وقال إنّ السيلفي الذي انتشر على الإنترنت تأكيد على هذا التعاون الذي سيبصر النور بأغاني مشتركة ستُطلق في يوليو القادم.

كما كشف مروان خوري عن تعاونٍ يجمعه بالفنانة نانسي عجرم، وقال من غير الممكن أن تمر مسيرتهما بدون عمل مشترك، مؤكداً وجود عدّة اجتماعات من أجل التحضير للأغاني الجديدة.

وتحدّث النجم اللبناني عن مشروع زواجه، وقال إنّه مؤجل حالياً لأجلٍ غير معروف، لانشغاله بتحضير عدد كبير من الأغاني الجديدة.

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