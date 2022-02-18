حالة العين تكشف الإصابة بعدد من الأمراض

أكد الطبيب الروسي دميتري ديمينتيف، أن للعين دور في كشف العديد من الأمراض، وقال إنّ صحة العين تدّل على صحة الجسم بشكلٍ عام، وإنّ بإمكان الشخص اكتشاف العديد من الأمراض من خلال مراقبة العين.

فالترسبات الدهنية على الجفون تكون دليلاً على ارتفاع الكوليسترول في الدم الذي يؤدي لانسداد الأوعية الدموية، كما أنّ القوس الأزرق الذي يظهر إلى جوار القرنية يدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم وبخاصة لكبار السن.

ويُعد إعتام عدسة العين دليلاً على الإصابة بمرض السكري، في حين يدل اصفرار العين على الإصابة بأمراض الكبد.

وأشار دميتري ديمينتيف إلى أن وجود علامة في قزحية العين تدل على الإصابة بسرطان الجلد بشكلٍ مبكرٍ، كما أن جفاف العين يعدّ دليلاً على نقص الفيتامين A والإجهاد، وقلة الهواء النقي.

ودعا الطبيب الروسي لتناول الأطعمة التي تعزز صحة العين كالجزر، والمواد الغذائية التي تحتوي على أحماض الأوميغا3، ومراجعة الأطباء عند ظهور إحدى العلامات الدالة على وجود مشاكل في الجسم.

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