ميتا توافق على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى انتهاك خصوصية البيانات!

وافقت شركة ميتا “المعروفة سابقاً بفيسبوك” بدفع غرامة مالية قدرها 90 مليون دولار أمريكي من أجل إغلاق الدعوى القضائية الموجهة إليها بخصوص قضية انتهاكها لخصوصية البيانات منذ عام 2011.

في هذه الدعوى القضائية تم اتهام شركة “فيسبوك” باعتراضها لملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمستخدمين من أجل استغلالها بشكل غير قانوني.

حيث تلقت المحكمة الجزئية الأمريكية التابعة لمنطقة شمال كاليفورنيا القضية للاطلاع عليها وإعطاء الموافقة النهائية. وبناءً على تقرير Variety سيتم توزيع الغرامة المالية التي يبلغ قدرها 90 مليون دولار أمريكي على جميع الجهات التي تستطيع إثبات حقيقة تأثرها سلباً من تتبع فيسبوك لها بشكل غير قانوني.

من الواضح أن شركة فيسبوك و “ميتا حالياً” واجهت العديد من القضايا الجزائية في بلدان مختلفة وتعرضت الشركة لغرامات مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

فقد واجهت الشركة دعوى قضائية العام الماضي فقط واضطرت على دفع ما يصل إلى 650 مليون دولار أمريكي من أجل تسوية الدعوى القضائية الجماعية التي وجهت لها.

بعد هذه الدعوى، وافقت ميتا على حذف جميع البيانات التي حصلت عليها من خلال ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمستخدمين. واستخدم فيسبوك بعدها أدوات مختلفة من أجل معرفة مواقع الويب التي يزورها مستخدميه.

فمن المفترض أن تتوقف شركة فيسبوك عن تتبع مستخدميها بمجرد خروجهم من الموقع، ولكن يبدو أن فيسبوك لم تتوقف عن تتبعهم حتى وبعد تسجيل خروج المستخدمين من موقع فيسبوك.

تُظهر ميتا حُسن النية لتسوية القضية

قال متحدث باسم شركة ميتا لموقع Variety بأن الشركة تريد بالفعل الوصول إلى تسوية نهائية من أجل إخماد القضية التي مر عليها أكثر من عقد من الزمان لأن ذلك سيصب في مصلحة مجتمعنا وشركاءنا.

وقال David Straite المحامي الرئيسي المُشارك عن المدعين أن هذه التسوية لن تعمل على إصلاح الضرر الذي لحق بمستخدمي فيسبوك فحسب، وإنما ستشكل سابقة للتصرف المستقبلي في مثل تلك الحالات أيضاً.