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السويد تدرّب الغربان على تنظيف أعقاب السجائر!

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأت السويد للغربان لتنظيف شوارعها من أعقاب السجائر، حيث بدأت مدينة سودرتاليا الواقعة جنوب غرب ستوكهولم بتدريب الغربان على التقاط أعقاب السجائر والأشياء المهملة، ووضعها في آلات مخصصة لها.

واعتمدت السويد في هذا الأمر على دراسات أجريت في كاليدونيا الجديدة، وأكدت امتلاك الغربان لمستوى تفكير مشابه لتفكير الأطفال بسن 7 سنوات.

وقال المسؤولون عن المشروع التجريبي، إنّ الآلات ستقوم بمكافأة الغربان عند وضع القمامة فيها من خلال منحها طعاماً تحبه، ومن ثم تقوم الآلة بفرز القمامة.

وأشار المسؤولون إلى أنّ الغربان ستساهم في إبقاء تكاليف تنظيف المدينة منخفضة، لأنّها ستوفر 75% من تكاليف تنظيف الشوارع، والتي تصل قيمتها لـ1.6 مليون جنيه أسترليني سنوياً.

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قناة 218 الليبية

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