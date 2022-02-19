جديد تويتر خاصية تثبيت المحادثات المفضلة بالمقدمة

واصلت شركة تويتر إضافة المميزات الجديدة لمنصتها، وأعلنت عن خاصية تثبيت المحادثات المفضلة بالمقدمة.

و ستسهل الميزة الجديدة عملية وصول المستخدمين للمحادثات، وستُسرع عملية التواصل بينهم.

ويسعى تويتر من خلال توفير هذه الخاصية لتشجيع المستخدمين على استخدام خاصية المحادثة الموجودة على تطبيقها عوضًا عن التوجه لتطبيقات أخرى؛ من أجل إجراء المحادثات، لأن العديد من المستخدمين يقومون بإرسال رسالة خاصة عوضًا عن الدردشة في قائمة المحادثات بعكس ما يحدث المنصات الأخرى كـ”فيس بوك”، و”سناب شات”.

يذكر أن تويتر أطلق، خلال الفترة الماضية،مجموعة من الميزات أبرزها ميزة كتابة المقالات المطولة.

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