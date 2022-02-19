ماك بوك برو 13 إنش – هذا ما نعرفه حتى الآن!

من المتوقع أن تقوم ابل بإطلاق جهاز ماك بوك برو بشاشة 13 إنش خلال عام 2022 الجاري. آخر مرة أطلقت فيها ابل جهاز ماك بوك برو بهذا القياس كانت قبل عامين في عام 2020 مع أول إطلالة لمعالج M1 الجديد.

على مستوى التصميم، قد لا يحمل الجهاز تغييرات كبيرة عن سابقة وقد تُبقى ابل على شريط اللمس Touch Bar أو تزيله، وحفاظاً على أن يكون سعر ماك بوك برو 13 في المتناول سوف تُبقي ابل على بعض الأشياء دون تغيير.

ابل سوف تستعمل نفس الشاشة الموجودة في الإصدار السابق ولن تلجأ إلى الشاشات الجديدة من نوع Mini LED أو تقنية بروموشن ProMotion لمعدل تحديث أعلى للشاشة.

مع ثبات التصميم وعدم توقع أي تغيير فيه، سيكون التغير الأكبر في جهاز ماك بوك برو بشاشة 13 إنش هو المعالج والذي سيكون الجيل الثاني من معالجات ابل Apple M2.

سيأتي معالج M2 بقدرات أكبر من ناحية أداء المعالج الرئيسي CPU مع تردد أعلى وتوفير أكبر للطاقة، إضافة لزيادة قدرة المعالج الرسومي GPU.

معالج ابل M2 سيكون موجوداً في جهاز ماك بوك برو بالإضافة إلى أجهزة ماك بوك آير وأجهزة ايباد برو هذا العام.

جهاز ماك بوك برو 13 إنش سيكون أرخص ثمناً مقارنة بأجهزة ماك بوك برو 14 و 16 إنش بمعالج M1 Pro و M1 Max التي تم الإعلان عنها العام الماضي لكونها أحدث تصميماً وتحمل شاشة متقدمة من نوع Mini LED، لذا قد يكون ماك بوك برو 13 بوصة خياراً أرخص ثمناً.