لينوفو تعتزم الإعلان عن هاتف الألعاب Legion Y90 يوم 28 فبراير القادم!

لينوفو لم تعطي أي تفاصيل عن مخططها الزمني من أجل تحديد موعد الكشف عن “وحش” الألعاب التالي لها Legion Y90 ولكن العديد من التقارير تقترح أنه سيتم الكشف عن الهاتف خلال شهر فبراير، وبما أنه لم يعد سوى أسبوعين فقط على انتهاء شهر فبراير، فمن المؤكد أننا سنرى الهاتف الجديد خلال الأيام القادمة.

الغريب أن لينوفو لم تصدر أي إعلان رسمي عن أجهزتها الجديدة القادمة، ولكن كل ما في الأمر أنها تنشر ملصقات تشويقية تفيد بأنها تنوى التواجد في حدث هذا الشهر.

على كل حال، يُقال أن حدث لينوفو سيركز على هاتفها الجديد، والصورة التي شاركتها الشركة على حسابها على موقع Weibo الصيني تؤكد ذلك أيضاً.

بناءً على تقرير موقع SeekDevice، فمن المقرر أن ينعقد الحدث التالي للشركة الصينية يوم 28 فبراير القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت CST المحلي في الصين.

هذا يعني بتوقيت المحيط الهادئ أن الحدث سينعقد يوم 27 فبراير الساعة الثالثة صباحاً. على كل حال، سنحاول تغطية الحدث لكم بمجرد انطلاقه.

سيتم الإعلان عن Legion Y90 يوم 28 فبراير

من الضرورة أن الشركة الصينية لديها ما تتباهى به يوم 28 فبراير، وعلى الرغم من أن الشركة لم تذكر أي شيء بشكل مباشر عن هاتف الألعاب، إلا أن الصورة التي نشرتها تحمل منتج بشعار Legion Y. وبالتالي بدأت العديد من الشائعات تقترح بأن الهاتف التالي للشركة سيكون هاتف Legion Y90.

وبجانب هاتف Legion Y90 من المحتمل أيضاً أن تُعلن الشركة عن حاسوب لوحي جديد باسم Legion Y700 وهو تابلت مخصص للألعاب.

الجهاز اللوحي يأتي بشاشة قياس 8.8 بوصة بدقة 2.5K بمعدل تحديث 120Hz ومن المحتمل أن يحتوي من الداخل على شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 870 SoC.

يُقال أن تابلت Legion Y700 سيحتوي على بطارية عملاقة تدعم الشحن السريع وستوفر ما يصل إلى 6 ساعات أو أكثر من جلسات اللعب المتواصلة.

يُقال أن لينوفو لديها هاتف أخر قيد التطوير وربما هذا هو الإصدار العالمي من هاتف Legion Y90 والذي سيصل إلى السوق العالمية في وقت لاحق باسم Legion Phone 3.

أخيراً وليس آخراً، لم يتبقى سوى أسبوعين على الحدث، لذا، على الأرجح سوف تشارك لينوفو المزيد من التفاصيل حول هذه الأجهزة خلال الأيام القليلة القادمة.