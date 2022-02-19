تطبيق ارتقاء – التطبيق الأول لمعرفة أخبار الدورات والمؤتمرات والوظائف الصحية!

يعتبر تطبيق ارتقاء من التطبيقات التي لا غنى عنها لكل العاملين في قطاع الصحة وطلاب التخصصات الصحية إذ يقدم جديد الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والإطلاع على كافة تفاصيلها، كما يسهل الوصول إلى الوظائف المتاحة في هذا القطاع.

يعتبر تطبيق ارتقاء حلقة وصل رائعة بين القائمين على الدورات والمؤتمرات من منشآت صحية ومراكز تدريبية من داخل وخارج المملكة، و العاملين بالمجال الصحي.

كما أنه يُعد أداة تسويق ودعاية فعالة للوصول تحديداً إلى كافة المهتمين بالقطاع الطبي والصحي.

تطبيق ومنصة ارتقاء تفيد العاملين في قطاع الطب والصحة على ثلاثة مستويات رئيسية: التطور المهنى من خلال الدورات والمؤتمرات، البحث عن الوظائف، الترويج للخدمات الصحية.

مؤخراً تم إطلاق منصة ارتقاء على الويب بحيث يمكن الوصول إليها عبر المتصفح من أي جهاز، بجانب التطبيق المتوفر على أجهزة الأندرويد وأجهزة الايفون، كما تم تحسين وتطوير واجهة التطبيق في آخر تحديث له.

تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون والآيباد:

السعر : مجاني

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تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد:

السعر : مجاني