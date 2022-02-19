إليسا سعيدة بجولتها الأميركية.. وتردّ على المنتقدين

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بنجاح جولتها الأميركية التي أحيت خلالها حفلات عدة بمناسبة عيد الحب، والتي كان آخرها حفلاً أقيم على متن سفينة “ستارز أون بورد”.

كما ردّت على الانتقادات التي طالتها بعدما رفضت صعود أحد المعجبين للمسرح، حيث أخذت منه الوردة وقالت غاضبة: لا يصعد أحد على المسرح مرةً أخرى.

وقالت في تغريدةٍ نشرتها على تويتر مرارًا وتكرارًا إلى الحاقدين “موتوا بغيظكم” أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بما حققته بغض النظر عما تقولونه.

كما وجهت تحية كبيرة لفرقتها الموسيقية التي عوضت غياب الفرق الموسيقية لبعض الفنانين كنجوى كرم، ملحم زين، ووليد توفيق وعزفت معهم.

يذكر أن صاحبة الإحساس الرائع أحيت خلال جولتها الأميركية أربع حفلات في الفترة ما بين 12 و16 فبراير الجاري شهدت حضورًا كبيرًا من الجالية العربية في أميركا.

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