هونر تعتزم الإعلان عن سلسلة Magic4 خلال مؤتمر MWC 2022

أعلنت الشركة الصينية بشكل رسمي أنها تعتزم الإعلان عن سلسلة هواتف Honor Magic4 خلال مؤتمر الجوال العالمي الذي سينعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا يوم 28 فبراير القادم.

أكدت شركة هونر على هذا المخطط الزمني كموعد للإعلان عن سلسلة هواتفها التالية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسيبدأ الحدث الخاص بالشركة في تمام الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت وسط أوروبا أو السابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية والرابعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ. تستخدم شركة هونر شعار لحدث الإطلاق باسم ThePowerofMagic والذي يعني باللغة العربية “قوة السحر”.

سيتم إطلاق سلسلة Magic4 خلال مؤتمر MWC 2022

نشرت الشركة الصينية مقطع فيديو تشويقي قصير على موقع تويتر يمكنك رؤيته من هنا. ويركز مقطع الفيديو على الكاميرا، مما يعني أن الهاتف الرائد القادم للشكرة سيأتي بقدرات تصوير فوتوغرافي احترافية.

من الواضح أن هونر تعتزم الإعلان عن أكثر من هاتف واحد نظراً لأنها استخدمت كلمة Series والتي تعني سلسلة. وبالتأكيد ستدعم السلسلة الجديدة تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

كان من المفترض أن يدور هذا الحدث حول أول هاتف قابل للطي لشركة هونر “Honor Magic V” والذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي في الصين ومن المحتمل أن يتم إطلاقه في السوق العالمية خلال حدث الشركة القادم.

ولكن من خلال العروض التشويقية القصيرة التي تستخدمها هونر من أجل حدثها بمؤتمر MWC 2022 يبدو أنها لا تركز على هاتف Magic V بقدر تركيزها على سلسلة هواتفها الرئيسية التالية Magic4.

ولكن بالرغم من ذلك، لا تزال هناك فرصة كبيرة من أجل ظهور Honor Magic V في برشلونة يوم 28 فبراير. على كل حال، لم يعد متبقي سوى أسبوعين فقط، لذا سنترقب سوياً ما يمكن أن تقدمه لنا العلامة التجارية الصينية بعدما ما تخلصت من تبعيتها لشركة هواوي.

سيتم إطلاق سلسلة Magic4 عالمياً

جدير بالذكر أن شركة هونر لم تُطلق سلسلة Magic4 في الصين حتى الآن، على عكس سلسلة Magic3 الذي تم إطلاقها أولاً في موطن الشركة الرئيسية ثم وصلت إلى السوق العالمية في وقت لاحق.

ولكن يبدو أن الشركة الصينية تخطط لإطلاق السلسلة الجديدة عالمياً من برشلونة، وهي خطوة إيجابية جداً في مسيرة شركة هونر.

للأسف لا نعرف أي تفاصيل مؤكدة حول مواصفات هواتف هذه السلسلة، ولكن على الأرجح ستحتوي على شريحة كوالكم الجديدة كلياً Snapdragon 8 Gen 1، وإن لم تكن جميعها كذلك، فعلى الأقل سيأتي بها هاتف Honor Magic4 Pro Plus.