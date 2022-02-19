عرض أصغر شقة في لندن للبيع بمزادٍ علني

شهدت العاصمة البريطانية لندن عرض شقة بمساحة 7 أمتار للبيع في مزادٍ علني بسعرٍ يبدأ من 50 ألف جنيه إسترليني.

وتقع الشقة التي تعد الأصغر في لندن في منطقة لوير كلابتون شرق المدينة، والتي تتميز بطرازها المعماري الفيكتوري.

وتوقع الخبراء أن تباع الشقة بسعر يتجاوز الـ105 آلاف جنيه إسترليني بسبب موقعها، ولأن سعرها الأصلي عندما اشتروها أصحابها بالعام 2017 كان 103,500 جنيه إسترليني.

واعتبر الخبراء أن هذه الشقة مثالٌ على ظاهرة المنازل الصغيرة التي بدأت بالانتشار بعد ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة البريطانية.

يذكر أن محلل الإسكان نيل هدسون سلط الضوء على مساوئ المنازل الصغيرة، وقال إنها لا تصلح سوى للعيش المؤقت، وأشار إلى أن الشخص قد يجد نفسه عالقًا فيها في حال فشل ببيعها.

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