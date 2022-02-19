اليابان تكشف عن قطارٍ يعمل بالهيدروجين والكهرباء

واصلت اليابان تقديم الاختراعات المذهلة للعالم، حيث كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان “جي آر إيست” عن قطارٍ جديد صديق للبيئة يعمل بالهيدروجين، ومزود بنظام خلية وقود وبطاريات تخزين.

وقالت الشركة اليابانية إن القطار الجديد سيتكون من عربتين، وأكدت استعدادها لتجربته خلال شهر مارس القادم؛ تمهيدًا لإطلاقه للاستخدام التجاري في العام 2030.

وأشارت شركة “جي آر إيست” إلى أن القطار يعمل من خلال ضخ الهيدروجين عالي الضغط من خزان موجود بالقطار باتجاه خلية وقود طورتها شركة تويوتا موتور كوروبوريش من أجل توليد الكهرباء من خلال تفاعل كيميائي مع الأوكسجين في الهواء، قبل إرسال الكهرباء إلى بطاريات التخزين لتشغيل المحركات.

وقالت الشركة اليابانية إن قطارها التي تجاوزت تكلفته حاجز الـ 34 مليون دولار قادر على قطع 140 كيلو مترًا في كل شحنة هيدروجين.

يذكر أن الشركة اليابانية تعمل على مشروعات عدة؛ من أجل خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

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