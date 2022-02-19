مؤشرات على الإصابة بسرطان الرئة

يعدّ سرطان الرئة واحدًا من أخطر أنواع السرطان؛ لصعوبة اكتشافه مبكرًا بسبب تطوره الصامت.

وقال رئيس المركز الروسي للأورام الجزيئية الطبيب، فلاديسلاف ميليكو، إن هناك عددًا من العلامات التي تساعد على اكتشاف هذا النوع من السرطان في وقتٍ مبكرٍ.

وحدد هذه العلامات بالسعال المستمر، الضعف العام، ظهور دم أو قيح في البلغم، بالإضافة إلى الشعور بآلام في الصدر.

كما أشار إلى وجود بعض الأعراض الأخرى التي قد تكون مؤشراً على الإصابة فيه كفقدان الوزن غير المبرر، تورم الوجه والرقبة، انحناء الأظافر حول أطراف الأصابع، بالإضافة إلى صعوبة البلع.

ودعا إلى مراجعة الأطباء واستشارتهم عند ظهور هذه الأعراض من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، وأكد على دور الكشف المبكر للسرطان في علاجه، ومنع تطوره.

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