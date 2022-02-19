سامسونغ تؤكد مشاركتها بمؤتمر MWC 2022

نشرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إعلاناً ترويجياً على حسابها الرسمي في تويتر أكدت من خلاله مشاركتها في مؤتمر MWC 2022، الذي سيقام في برشلونة بعدما غابت عنه في العام الماضي.

وبحسب الإعلان الترويجي؛ فإن الشركة الكورية الجنوبية ستعرض، خلال مشاركتها في المؤتمر الذي سيُقام يوم 27 فبراير الجاري؛ مجموعة من الأجهزة الذكية كالهواتف الذكية، الأجهزة القابلة للطي، الحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة اللوحية.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونغ في المؤتمر نسخًا من الأجهزة السابقة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة لطرح نسخة خاصة من هواتف Galaxy S22 تعاونت فيها مع شركة مرسيدس، وتحمل تصميم مطور عليه شعار الشركتين.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية أطلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الأجهزة الذكية بالتزامن مع بداية العام الجديد.

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