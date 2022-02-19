بدء مرحلة التعذيب – هاتف Galaxy S22 Ultra يحقق نتائج مبهرة في اختبار مقاومة الماء!

بمجرد أن أطلقت سامسونج عائلة هواتفها الرائدة بدأنا في رصد العديد من قنوات يوتيوب التي تقوم بإجراء اختبارات المتانة على هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra.

من بين أبرز قنوات يوتيوب التي تتمتع بسمعة طيبة في إجراء هذه الاختبارات قناة PBKreviews وبما أن هاتف Galaxy S22 Ultra بدأ يشق طريقه إلى عدد أكبر من المستهلكين وقنوات ومواقع مراجعات الطرف الثالث، فمن المحتمل أن هذا الهاتف يعاني من قدر هائل من التعذيب، فقط لاختبار مدى صلابته وقدرته على التعامل مع الأخطاء الواردة والكوارث المحتملة.

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أولاً يبدأ فيديو قناة PBKreviews بغمر الهاتف بداخل المياه لمدة دقيقة بالكامل، والشاشة قيد التشغيل ولم تعرض أي علامة تنبيه أو رسائل تحذير أو حتى أي رسالة تدل على وجود خطأ ما أثناء وجودها داخل المياه.

فهل هذا يعني أن الهاتف لا يواجه أي مشكلة على الإطلاق في هذه الحالة؟ وبعد سحب الهاتف من الماء استمر يعمل بشكل طبيعي جداً وهي أخبار جيدة للغاية لمالكي الهاتف والذين قاموا بطلبه وحجزة مُسبقاً وفي انتظار وصوله.

نحن نعلم بالفعل أن هاتف Galaxy S22 Ultra حصل على تصنيف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنه مؤهل للغمر بالماء لمدة 30 دقيقة على عمق متر ونصف المتر.

ولكننا لا ننصحكم أبداً بفعل شيء مثل هذا فقط من أجل اختبار الهاتف خاصة وأننا جميعاً على يقين بأن الماء هو العدو الأول واللدود للأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

ولكن في نفس الوقت، تفوق هاتف Galaxy S22 Ultra في هذا الاختبار يحمل في طياته أخبار جيدة، والتي تفيد بأنه من السهل جداً استخدام الهاتف تحت الأمطار الغزيرة أو من الممكن ألا تواجه أي مشكلة إذا سقط منك بشكل عرضي في المرحاض أو حوض السباحة.

أما بالنسبة لاختبار الخدش والتجريح، فالنتائج مثيرة للاهتمام جداً. لقد تفوق هاتف Galaxy S22 القياسي على هاتفGalaxy S22 Ultra الرائد. حيث تمكن الإصدار القياسي من تحمل الخدش حتى مستوى 8، في حين أن آثار الخدوش بدأت تظهر على إصدار Ultra عند المستوى 6.

حاول المراجع معاودة المراجعة أكثر من مرة للتأكد من أن نتائجه صحيحة، وبالفعل تم التأكيد على أن هاتف Galasy S22 القياسي أفضل من Ultra في اختبار الخدش.

هذه الأخبار جيدة للغاية بالنظر إلى أن هذه الاختبارات قاسية وتستخدم أدوات تجريح حادة ينبغي أن تؤثر على مظهر أي هاتف مهما كان مستوى متانته.

استخدمت سامسونج على كلا الطرازين زجاج Gorilla Glass Victus Plus من الأمام والخلف وهو ما يحمي هذه الهواتف بشكل أكيد من سيناريوهات كارثية عديدة.