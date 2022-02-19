السجن لزوجين حاولا تهريب أسرار نووية بطرق غريبة

أصدرت المحكمة الاتحادية في فيرجينيا الغربية، حُكماً بسجن المهندس جوناثان توبي بالسجن لمدة تتراوح ما بين 12 و17 عاماً، وزوجته ديانا توبي بالسجن 3 سنوات بتهمة تهريب أسرار الغواصة النووية.

واعترف جوناثان البالغ من العمر 42 عاماً باستغلاله منصبه كخبير في أنظمة الدفع النووي في الغواصات، من أجل تهريب معلومات لشخص أجنبي، عن واحدٍ من أكثر المواضيع حساسية.

وقال إنّه كان يجمع المعلومات بشكلٍ تدريجي تمهيداً لبيعها لحكومة أجنبية، بالإضافة لتواصله مع شخص اعتقد بأنّه مسؤول أجنبي قبل أن يكتشف أنّه عميل سري لمكتب التحقيق الفيدرالي.

وخلال عدّة سنوات تمكن جوناثان من تهريب المعلومات للعميل السري، وقال له إنّه كان حريصاً على جمع المعلومات وببطء جديد لكي لا يشك فيه أحد.

وقالت زوجته البالغة من العمر 46 عاماً، إنّه كان يترك المعلومات في بقعةٍ ميتة، وأشارت إلى أنّه أخفى المعلومات ذا مرة في شطيرة زبدة سوداني.

وأصدرت المحكمة حكمها على الزوجين بعدما أقرا بذنبهما، وتعهدا بإعادة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي أرسل إليهما خلال التحقيق الفيدرالي.

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