أشرف زكي يُطمئن محبي أحمد حلاوة عن صحته

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر محبي الفنان أحمد حلاوة عن وضعه الصحي، وقال إنّ صحة الفنان المصري آخذة بالتحسن، وإنّه في طريقه للتعافي من فيروس كورونا.

حديث أشرف زكي جاء بعد أيامٍ من تصريحات ابنة أحمد حلاوة، والتي أقلقت محبي والدها عن صحته، بعدما قالت: إنّ حالته لا تسمح بالرد على المكالمات والرسائل لأنّ حالته حرجة وتحتاج للدعاء.

وأشارت إلى أنّ والدها عانى من مضاعفات خطيرة من الفيروس، وأنّ الأطباء يفعلون ما بوسعهم لمساعدته على تجاوز هذه المحنة.

يُذكر أنّ أحمد حلاوة أُدخل مستشفى العزل بعد تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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