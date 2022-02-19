وفاة الفنان المصري عبد العاطي صالح

نعى الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان عبد العاطي صالح، بعد معاناةٍ مع المرض.

ونشر منير مكرم صورة للفنان الراحل على موقع فيس بوك، وعلّق عليها بالبقاء لله عبد العاطي صالح، الصلاة والدفن في بلدة أبو المطامير.

وُلد الفنان الراحل عام 1963 في قرية النجيلي التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ودرس في معهد الفنون المسرحية.

يُذكر أنّ المصري شارك خلال مسيرته الفنية بعدد كبير من المسلسلات والأفلام، أبرزها السيرة العاشورية، الجزء الأول من مسلسل الحرافيش، مسلسل الحاج متولي، نسر الصعيد، مسلسل لأعلى سعر، فيلم يوم من الأيام، بالإضافة لمسلسل يونس ولد فضة، والجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم مع الفنانة عبلة كامل.

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