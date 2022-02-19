موتورولا تستعد لإطلاق هاتف متطور بكاميرات خارقة

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ جديد، مزود بكاميرات خارقة وأحدث معالجات كوالكوم، أطلقت عليه Motorola Frontier.

ومن المتوقع أن يزود الهاتف الجديد بأحدث معالجات كوالكوم معالج Snapdragon Gen1، ونظام تشغيل Android 12.

وأكدت التسريبات تميز الكاميرات التي سيزود فيها الهاتف، إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها مستشعر ISOCELL HP1 بدقة 200 ميغا بيكسل من شركة سوني، بالإضافة لاحتوائه على ذاكرة داخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت وذاكرة عشوائية بدقة 8 و12 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تُقدّم لنا أي معلومات عن موعد طرح الهاتف الجديد، ولا عن سعره.

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