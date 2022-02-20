حنان مطاوع تشارك ببطولة مسلسل رمضاني من جزأين

تستعد الفنانة المصرية حنان مطاوع لخوض أول بطولة مطلقة لها، من خلال مشاركتها بمسلسل مكون من جزأين سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

وقالت الفنانة المصرية إنّ المسلسل سيحمل اسمين الأول “وش تالت” وسيتكون من 15 حلقة، وسيعرض في النصف الأول من رمضان، والثاني “وجوه” وسيعرض في النصف الثاني من الشهر المبارك.

وأشارت حنان لانتهائها من تصوير حكاية “وش تالت” التي كتبها محمد علي إبراهيم، وأخرجها معتز حسام، ولعب بطولتها كلٌ من حنان مطاوع، عابد عناني، نورهان، محمود عبد المغني، تامر فرح، ورانيا ملاح وغيرهم.

وأكدت استعدادها لتصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي سيحمل اسم “وجوه”، والذي سيكون من تأليف محمد علي إبراهيم أيضاً، وإخراج أحمد حسن.

وكانت الفنانة المصرية قد ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل القاهرة كابول، رفقة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نور محمود، خالد كمال، كارولين خليل وغيرهم.

يُذكر أنّ مسلسل توت الذي عُرض مؤخراً على منصة شاهد VIP، يُعد آخر المسلسلات التي شاركت فيها حنان مطاوع.

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