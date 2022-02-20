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دب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار دب أسود ضخم الذعر في منطقة تاهو كيز في ساوث ليك تاهو الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما اقتحم 28 منزلاً في المنطقة خلال 7 أشهر بحثاً عن الطعام.

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في الولاية، إنّ الدب ألحق أضراراً بـ33 عقارا، واقتحم 28 منزلاً خلال 7 أشهر.

وأشارت الإدارة إلى أنّ الدّب البالغ وزنه 230 كيلو غرام كان مسالماً، ولم يقم بمهاجمة البشر أو حيواناتهم الأليفة.

وأكدت أنّ الدب فقد خوفه من الناس، وأنّه يقترب من المنازل بحثاً عن الطعام فقط لا غير، ودعوا الناس لعدم رمي بقايا الطعام، بالإضافة لإحكام إغلاق المنازل لكي لا يدخل إليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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