وفاة والدة المخرج الراحل حاتم علي

أعلن المنتج زياد علي شقيق المخرج الراحل حاتم علي وفاة والدتهما غزيل حريري، حيث قال في منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك: ببالغ الأسى والحزن ننعى لكم وفاة الحاجة غزيل حريري “أم حاتم”.

وتفاعل النجوم السوريون لتقديم التعازي من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعوا بالرحمة والمغفرة لحاتم ووالدته.

وكان المخرج حاتم علي قد فارق الحياة يوم 29 ديسمبر 2020 في مصر، قبل أن يوارى الثرى في 1 يناير 2021 في العاصمة السورية دمشق.

يُذكر أنّ حاتم علي قدّم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من المسلسلات الرائع كالتغريبة الفلسطينية، أحلام كبيرة، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، الزير سالم، وغيرها الكثير من المسلسلات التي حظيت بنجاحٍ كبير.

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