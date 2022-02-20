طيار مصري يهزم العاصفة يونيس بهبوط مثالي

أبهر الطيار المصري وليد المراد العالم بعدما نجح بالهبوط بطائرته بسلام في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، التي كانت تحت وطأة العاصفة يونيس التي شلّت حركة المطار ومنعت الطائرات من الهبوط فيه.

وتصدّر اسم الطيار المصري الصحف البريطانية التي أشادت بمهاراته، بعدما هبط بثبات رغم قوة العاصفة الأطلسية التي جلبت رياحاً بسرعة 122 ميلاً في الساعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة لحظة هبوط وليد مراد برحلة طائرة مصر للطيران، التي كانت متجهة من القاهرة إلى العاصمة البريطانية لندن، وقالت الصحف البريطانية إنّ الطيار المصري نجح بالهبوط بطائرته من المحاولة الأولى، وقبل 5 دقائق من موعد وصولها المتوقع.

وحظيت مقاطع الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على قدرة الطيار على الحفاظ على توازن الطائرة أثناء الهبوط رغم الرياح العاتية التي كانت تضرب المطار.

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