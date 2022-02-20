شاومي تتعاون مع يوتيوب لتقديم خدمة YouTube Premium على بعض أجهزتها

أعلنت شركة شاومي الصينية عن تعاونها مع منصة يوتيوب، من أجل تقديم خدمة YouTube Premium على بعض أجهزتها بشكلٍ مجاني لمدة 3 أشهر.

وستتيح خدمة YouTube Premium لمالكي أجهزة شاومي التي تشملها الخدمة الوصول للمحتوى الموسيقي والفيديوهات بدون إعلانات، وسيشمل العرض باقة YouTube Music Premium التي تقدم 80 مليون أغنية رسمية، بالإضافة للعروض المباشرة والريمكسات، وإمكانية استمرار تشغيل المحتوى بالخلفية أثناء قيام المستخدم بمهام أخرى.

وستشمل هذه الخدمة عدداً من هواتف شاومي ك Xiaomi 11T Pro و Xiaomi 11T و Xiaomi 11 Lite 5G NE و Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11S و Redmi Note 11.

وللاستفادة من الخدمة يمكن للمستخدم فتح تطبيق يوتيوب على الهواتف التي يشملها العرض، أو الدخول لموقع youtube.com/premium

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