أغاني مميزة تتصدر الترند في العالم العربي

تحظى الأغاني بشعبية كبيرة لدى الجمهور العربي الذّواق، وهذا ما يدفع الفنانين لطرح المزيد منها بشكلٍ متسمر.

نجاح الأغنية يرتبط بدعم الجمهور لها، فالاستماع المتكرر وتصدرها الترند دليل على إعجاب الجمهور بها.

وفيما يلي الأغاني التي طرحت خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً ساعدها على تصدر الترند.

1- ساكت أغنية راب للفنان الليبي الجندي، الأغنية تتحدث عن معاناة الشباب الليبي، وتصدرت الترند في ليبيا بعدما نجحت بحصد أكثر من 412 ألف مشاهدة منذ طرحها يوم 11 فبراير.

الأغنية من كلمات طه سنكجي، وإخراج حسين العالم.

2- خبر عاجل أغنية أطلقها الفنان عمر، حظيت بانتشار كبير في شمال أفريقيا وبخاصة تونس، ووصل رصيدها من المشاهدات لأكثر من مليون مشاهدة.

3- هيدي حبيبة قلبي أغنية طرحها الفنان اللبناني زياد برجي، ونالت إعجاب متابعيه في لبنان وحصدت أكثر من 2.274 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات أحمد مادي وألحان زياد برجي.

4- معاك ديو جمع Tange & Manal وعرف نجاحاً في عدد من الدول العربية، وحصد أكثر من 2.7 مليون مشاهدة منذ طرحه يوم 11 فبراير.

5- واجد لرابح صقر احتفظت بصدارة الترند في السعودية للأسبوع الثاني توالياً بعدما حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

الأغنية من كلمات الشاعر الأمير سعود بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان

6- آني الأقوى لرحمة رياض عرفت نجاحاً كبيراً، وتميزت في عدّة دول عربية بعدما حصدت 3.286 مليون مشاهدة منذ إطلاقها يوم 8 فبراير.

7- فوضى لكارول سماحة حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها وتصدرت الأغنية الترند في الدول العربية، ونالت إعجاب ورضا عشاق الفنانة اللبنانية..

الأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع إلكسندر مسكياني، وميكس وماستر إيلي بربر، وحصدت أكثر من 3.9مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 2 فبراير 2022.

8- نبكي على تصويرك أغنية للفنان محمد بن شينيت تصدرت الترند في الجزائر بعدما حققت 4.294 مليون مشاهدة على يوتيوب، وسط تفاعلٍ كبير من عشاق النجم الشاب.

9- باي باي يا ثانوية لمحمد رمضان استمرت قائمة الترندات للأسبوع الثاني توالياً، بعدما تجاوزت مشاهداتها حاجز 5.420 مليون مشاهدة.

الأغنية كتبها ولحنها ووزعها إسلام شندي، وأخرجها ياسر سامي.

10- ممكن أزعلك أحدث الأغاني التي طرحها السوبر ستار راغب علامة، وحظيت بتفاعلٍ كبير من عشاقه، وتجاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ6 ملايين مشاهدة منذ طرحها يوم 9 فبراير الجاري.

وأغنية ممكن أزعلك من كلمات محمد البدري وألحان بينو، وتوزيع موسيقي مدحت خميس، وميكس وماسترينغ أمير محروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية