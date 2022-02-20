لن تصدق! هذا الفيلم تم تصويره بكاميرا هاتف ايفون 13 برو!

لا تنفك ابل تروج لكاميرا الايفون كلما سنحت لها الفرصة لذلك عبر حملات Shots On iPhone وآخر ذلك الآن فيلم قصير تم تصويره بالكامل بعدسات ايفون 13 برو.

الفيلم تم تصويره بواسطة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك والذي يُنسب له الكثير من الأعمال الفنية الرائعة مثل فيلم Old Boy الشهير.

يبدأ الفيلم بمشهد مظلم وتبدأ القصة مع متعهد دفن الموتى ينبش ويسرق تابوت قديم من أجل دفن بطل أنقذ قريته. بعد ذلك ، سيأخذك الفيلم عبر مشاعر مختلطة بين الحركة والإثارة واللحظات الدرامية. كل مشهد تم تصويره بعناية لينتج في الأخير فيلم قصير مميز قد يعده البعض تحفة فنية بعيداً عن الترويج للقدرات المذهلة للايفون في تصوير الفيديو.

إذا قمت بتشريح اللقطات ، ستجد أن المخرج استفاد من جميع كاميرات iPhone 13 Pro فهناك لقطات ماكرو ، لقطات بزاوية واسعة ، وهناك الكثير من الاستخدام المكثف للوضع السينمائي الجديد Cinematic Mode.

يبدو أن شركة ابل لم تتلاعب كثيراً في الفيديو بعد التصوير، لأنه عند التركيز سنجد بعض الأخطاء في التركيز، لكنها مقبولة تماماً بشكل عام مع الفيلم بشكل عام.

هناك بالطبع الكثير من التجهيزات المتعلقة بالإضاءة ، والكثير من الملحقات الخارجية والمثبتات المستخدمة، كلها هذا مع الخبرة الواسعة للمخرج والمصورين. من المحتمل أيضًا أن تساعد هنا أيدي المخرج المشهور عالميًا، لكن في جميع الأحوال يمكن اعتبار هذا الفيلم إلهاماً للراغبين في صناعة الأفلام الخاصة بهم كما نرى في كواليس تصوير الفيلم.

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode في هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس هو طريقة لتصوير الفيديو على الطريقة السينمائية بالتركيز على العنصر – أو الشخص – الذي يتحدث في المشهد أو ذي الأهمية ثم الانتقال إلى شخص أو عنصر آخر بسلاسة.

مؤخراً، أطلقت ابل أيضاً مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي عن قرب Macro Shots باستخدام هواتف ايفون 13 برو أيضاً.