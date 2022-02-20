أبرز الابتكارات الطبية المتوقعة في العام 2022

أعلن فريق من الأطباء التابعين لمنظومة الرعاية الصحية العالمية في كليفلاند كلينك، عن مجموعة من الابتكارات الطبية التي قد تبصر النور في العام الجاري، والتي ستعمل على تحسين الرعاية الطبية في العالم.

وتشمل هذه الابتكارات لقاحات الجيل الثاني القائمة على تقنية الحمض النووي الريبي “mRNA”، بالإضافة لأسلوب جديد يستهدف علاج سرطان البروستات من خلال المستضد الخاص بالبروستانا “PSMA”، وابتكار علاج جديد لتقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة، والتوصل لعلاج النوع الثاني من مرض السكري، وعلاج ثوري مخصص لحالات اكتئاب ما بعد الولادة.

ومن الابتكارات الأخرى التي ذكرها الخبراء، أدوية موجهة لاعتلال عضلة القلب الضخامي، وابتكار بدائل غير مفهومة لانقطاع الطمث، وابتكار زرع لعلاج الشلل الشديد، والتحليلات التنبؤية لارتفاع ضغط الدم، واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الإنتان.

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