Expert RAW – سامسونج تجلب تطبيق الكاميرا الجديد لعدد أكبر من هواتفها الرائدة هذا العام!

في أواخر العام الماضي أطلقت شركة سامسونج تطبيق الكاميرا الجديد الذي يُعرف باسم Expert RAW والذي يوفر إمكانيات تصوير مذهلة واحترافية لهواتفها الذكية الرائدة.

التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية، ولهذا السبب، كان متاح فقط على هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra. ولكن مؤخراً فقط، قررت سامسونج تمديد دعم التطبيق ليكون متوافق أيضاً على هاتف Galaxy S22 Ultra الذي تم إطلاقه مؤخراً.

ولكن بناءً على أخر التقارير، فيبدو أن الشركة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها تعتزم إطلاق التطبيق لعدد أكبر من هواتف Galaxy هذا العام.

حيث كشف وسيط رسمي في منتدى Samsung’s community باللغة الكورية، وهو المسؤول عن الأشياء المتعلقة بالكاميرا، أن تطبيق Expert RAW سينهي المرحلة التجريبية ويصل إلى القناة الثابتة يوم 25 فبراير. وفي نفس هذا اليوم، سيصل التطبيق إلى عدد من هواتف شركة سامسونج.

للأسف الشديد، لم يذكر ممثل شركة سامسونج ما هي الهواتف المؤهلة التي ستحصل على تطبيق Expert Raw أولاً بمجرد إطلاق النسخة النهائية منه. ولكن العديد من التقارير تقترح أن جميع الهواتف الرئيسية التي تم إطلاقها منذ عام 2020 وحتى الآن سوف تحصل على التطبيق أولاً.

بعبارة أخرى، من المُرجح أن يحصل كل من Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 وكذلك سلسلة Galaxy S20 وسلسلة Galaxy Note 20. ولكن من المحتمل ألا تدعم هواتف سامسونج الفئة المتوسطة “Galaxy A” التطبيق الجديد.

أيضاً لا نعلم مما إذا كان التطبيق سيكون بنفس الهيئة على جميع نماذج سلاسل سامسونج أم لا. ولكن نعتقد أنه سيكون هناك اختلافات بناءً على نوع المعالج وقدرات الكاميرا في كل هاتف.

على كل حال، من المؤكد إننا سوف نحصل على تأكيد رسمي من شركة سامسونج يوم 25 فبراير وسوف نطلعكم على ما صرحت به شركة التكنولوجيا العملاقة بخصوص هذا الصدد.

التطبيق قادم لعدد أكبر من هواتف جالكسي

الفكرة من تطبيق Expert RAW أنه يمنح المستخدمين التحكم اليدوي في عدد كبير من إعدادات الكاميرا من أجل التصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

وبفضل المزايا الهائلة التي يتمتع بها التطبيق، بمجرد إطلاقه في نوفمبر العام الماضي، فلقد اكتسب شعبية كبيرة بين مالكي هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra وقد أطلقت سامسونج تحديثين للتطبيق في شهر ديسمبر ويناير.