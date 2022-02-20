وفاة الفنان اللبناني العالمي سامي كلارك

رحل عن عالمنا فجر اليوم الفنان اللبناني العالمي سامي كلارك، الذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بعد معاناته من مشاكل في القلب.

ونعى الإعلامي يزبك وهبي الفنان الراحل من خلال تغريدة على حسابه في تويتر، أكد فيها وفاة سامي عن عمرٍ يناهز 73 عاماً، كما نعته الفنانة كارول سماحة وغيرها من الفنانين اللبنانيين.

وتميز الفنان الراحل بصوته الأوبرالي وبغنائه بأكثر من لغة، ويُعد واحداً من أشهر الفنانين العرب الذي قدّموا الأغنية الأجنبية.

وقدّم الفنان المولود عام 1948 خلال مسيرته الفنية أكثر من 700 أغنية عربية وأجنبية، بالإضافة لغنائه شارة البداية لعدد كبير من مسلسلات الأطفال، وحصد عدداً كبيراً من الجوائز في إيطاليا، اليونان، فرنسا، ألمانيا، بلغاريا، وغيرها من البلدان.

ومن أهم الأغاني التي قدّمها الفنان الراحل نذكر موري موري باللغة الإنجليزية، جزيرة الكنز، غراندايزر، قومي تنرقص يا صبية، الليلة بدي أتزوج، وغيرها من الأغاني.

يُذكر أنّ الاسم الحقيقي لسامي كلارك هو سامي حبيقة، وقام بتغييره من أجل سهولة لفظه أجنبياً.

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