إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالكوورنا

أصدر قصر باكنغهام بياناً رسمياً أعلن من خلاله إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنّ الملكة تعاني من أعراض بسيطة شبيهة بنزلة البرد، وأكدّ مواصلتها مهامها الرئيسية بشكلٍ جزئي في قصر ويندسور خلال الأسبوع الجاري.

إصابة الملكة جاءت بعد أيامٍ من إصابة نجلها تشارلز بالفيروس التاجي، حيث جاءت المسحة التي أجراها يوم 10 فبراير إيجابية.

وكانت الملكة البريطانية قد استأنفت الأسبوع الماضي اللقاءات الحضورية في القصر، لكنّها أبلغت الزوار بمعاناتها من صعوبات في الحركة.

يذكر أن القصر الملكي البريطاني أعلن قبل فترة عن تلقي الملكة إليزابيث الثانية لجميع جرعات لقاح كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية