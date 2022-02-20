تويتر تطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الإزعاجات

في إطار سعيها لتطوير تويتر وتوفير حماية لمستخدمين أعلنت شركة تويتر عن إطلاق ميزة Saftey Mode لحماية المستخدمين من التعليقات المزعجة.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستتوفر حالياً في عدّة بلدان ناطقة باللغة الإنجليزية كبريطانيا، أمريكا، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا.

وأشارت إلى أن المبرمجين قاموا بتطوير الخوارزميات المتعلقة بهذه الميزة لكي تكون قادرة على التعرف على العبارات المسيئة، وتفعيل الحظر التلقائي لمدة 7 أيام، لمنع المسيئين من التعليق على حساب الشخص المتضرر أو متابعته.

وأكدّت تويتر مراعاة الميزة لتفاعل الحسابات فيما بينها، ففي حال نشر أحد الأشخاص تغريدةً وتلقى تعليقاً مسيئاً من حساب يتابعه بشكل مستمر فإنها لن تقوم بحظره، بل ستتيح المجال لصاحب التغريدة لحظره يدوياً إن أراد ذلك.

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