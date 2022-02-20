تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات جديدة وعروض متاحة لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك.



تطبيق الكشاف – مكتبة قرءانية

التطبيق من التطبيقات المميزة في تفاسير القرءان الكريم؛ حيث يضم أكثر من 50 كتابًا وأكثر من 490 مجلدًا في أكثر من 200 ألف صفحة لأوثق المفسرين في بيان معاني القرآن الكريم، مع إمكانية البحث بطريقة علمية ليسهل الوصول إلى المعلومات الموثقة.



السعر : مجاني

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تطبيق PaperCal – تقويم بروح الأجندة الورقية

إذا كنت من هواة الأجندة (التقويم) الورقي ولا تستهويك كثيراً تطبيقات التقويم على الهاتف فقد يعجبك هذا التطبيق الذي يساعدك على تنظيم المواعيد والمهام وإنشاء القوائم والتنقل بينها مثل التصفح في الأجندة الورقية. التطبيق يعمل على الايفون والايباد وساعة ابل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Phone Drive – أكثر من تطبيق في واحد!



تطبيق Phone Drive هو تطبيق متعدد الاستخدامات فهو: مدير للملفات ومتصفح للإنترنت بالإضافة إلى أنه يعمل كمشغل إلى للصور والصوتيات وقاريء لملفات PDF وأيضاً لمشاركة ونقل الملفات بين أجهزتك والعديد من المزايا الأخرى.

السعر : مجاني لوقت محدود

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تطبيق Pindoo RSS – قارئ الأخبار

هو تطبيق يساعدك على استخلاص الأخبار والمقالات من المواقع التي تتابعها، وتنظيمها وترتيبها وقراءتها كلها عبر التطبيق دون الحاجة إلى تتبع وزيارة كل موقع على حدى بالاعتماد على تقنية RSS الشهيرة.

السعر : مجاني لوقت محدود

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Lanse – التقط الألوان من حولك

هو تطبيق يتيح لك تصوير ما حولك والتقاط الألوان من حولك في أي عنصر تريده، ومعرفة الكود الخاص باللون وحفظه، تطبيق مهم للمصمين وحتى في الحياة العملية.

السعر : مجاني لوقت محدود