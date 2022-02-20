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بالفيديو: شجاعة شاب تنقذ حياة طفلين من الموت حرقاً

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساهمت شجاعة شاب أمريكي في إنقاذ حياة طفلين علقا في منزلهما الذي اشتعلت فيه النيران.

وكان الشاب الذي لم تكشف هويته يمرّ في أحد شوارع مدينة ميسا الواقعة بولاية أريزونا فينيكس الأمريكية قبل أن يشاهد الشرطي يرمي نافذة المنزل المشتعلة بالحجارة، وهو يصرخ هناك أطفال بالداخل.

وعلى الفور قام الشاب الشجاع بتسلق نافذة المنزل المحترق مغامراً بحياته، حيث أدخل نصف جسده ليخرج الطفلين البالغين من العمر 6 و2 سنوات من أحد غرف المنزل.

وأشاد رجال الشرطة بالرجل الشجاع الذي رفض الكشف عن اسمه، وقالوا إنّ أخبرهم أنّه خاطر حياته من أجل إنقاذ حياة الطفلين فقط، وأشاروا إلى أنّ أضرار الحادث اقتصرت على الماديات.

يذكر أنّ الطفلين و4 ضباط نقلوا إلى المستشفى ليعالجوا من آثار استنشاق الدخان.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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