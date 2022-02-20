بالفيديو: شجاعة شاب تنقذ حياة طفلين من الموت حرقاً

ساهمت شجاعة شاب أمريكي في إنقاذ حياة طفلين علقا في منزلهما الذي اشتعلت فيه النيران.

وكان الشاب الذي لم تكشف هويته يمرّ في أحد شوارع مدينة ميسا الواقعة بولاية أريزونا فينيكس الأمريكية قبل أن يشاهد الشرطي يرمي نافذة المنزل المشتعلة بالحجارة، وهو يصرخ هناك أطفال بالداخل.

وعلى الفور قام الشاب الشجاع بتسلق نافذة المنزل المحترق مغامراً بحياته، حيث أدخل نصف جسده ليخرج الطفلين البالغين من العمر 6 و2 سنوات من أحد غرف المنزل.

وأشاد رجال الشرطة بالرجل الشجاع الذي رفض الكشف عن اسمه، وقالوا إنّ أخبرهم أنّه خاطر حياته من أجل إنقاذ حياة الطفلين فقط، وأشاروا إلى أنّ أضرار الحادث اقتصرت على الماديات.

يذكر أنّ الطفلين و4 ضباط نقلوا إلى المستشفى ليعالجوا من آثار استنشاق الدخان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية