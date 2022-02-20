تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات مفيدة وعملية لن تتوقف عن استخدامها يومياً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Speed Camera Radar

تطبيق Speed Camera Radar يساعدك على اكتشاف وتحديد أماكن كاميرات الرادار المتواجدة على الطريق أثناء قيادتك للسيارة. ستكون قادراً على اكتشف كاميرات السرعة الثابتة وكاميرات الكمائن المتنقلة وكاميرات الضوء الأحمر من خلال شاشة هاتفك الأندرويد.

التطبيق رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكنه من فئة التطبيقات المدفوعة ومتاح حصرياً بشكل مجاني ولذلك ننصحكم بتحميله وتجربته فوراً. فقط تأكد من تحديث قاعدة بيانات التطبيق فور التثبيت حتى يتم تنزيل قاعدة بيانات كاميرات الرادار المتواجدة في منطقتك وبلدك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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CPU Identifier Pro

إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان هاتفك هاتف أصلي أم هاتف تقليد “High Copy” فجيب على الفور أن تتأكد من نوع المعالج المستخدم بداخله. معظم الهواتف الصينية والكورية التي يتم تصنيعها بدون تراخيص قانونية تحتوي على معالجات مجهولة الصنع. أما الهواتف الرسمية تحتوي على معالجات إما من شركة MediaTek أو Qualcomm أو UNISOC.

وهذا التطبيق الاحترافي سوف يخبرك بنوع شريحة المعالجة المستخدمة في هاتفك والفئة التي تنتمي عليها ودقة تصنيعها والعديد من التفاصيل والمعلومات الأخرى، ناهيك عن معرفة العديد من مواصفات الهاتف الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائي وشريحة اللوحة الأم وما إلى ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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How much can I spend

هذا هو واحد من أفضل تطبيقات إدارة المصاريف ولكنه تطبيق احترافي وموثوق وصادق لأنه لا يجيب على سؤال ما هي الأموال التي تم إنفاقها وإنما هو يحاول مساعدتك في تحديد المبلغ الذي يمكنك إنفاقه بناءً على ميزانيتك الحالية المتوفرة. فإذا كنت لا تدري هل المبلغ المتبقي معك سيكون كافياً حتى الراتب التالي أم لا أو تريد معرفة ما إذا كان بإمكانك تحميل تكلفة شراء شيء ما أم لا وكيف من الممكن أن تؤثر عملية الشراء تلك على ميزانية الاسرة، فسوف تحصل على هكذا نوع من الأجوبة بسهولة شديدة.

السعر : مجاني

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Theft Alarm – Anti-theft

تطبيق Theft Alarm – Anti-theft سيحاول تحذيرك عند محاولة أي شخص من فتح قفل الهاتف. للأسف المطور لم يشرح الكثير عن التطبيق ولكنه يبدو أنه سيعمل على إطلاق جرز تنبيه عند محاولة أي شخص فتح قفل الهاتف دون علمك. بمجرد أن يخطئ هذا الشخص في إدخال رمز PIN الخاص بك فسيطلق الهاتف جرز تنبيه ويتلقط صورة أيضاً لهذا الشخص بمساعدة الكاميرا الأمامية. بالطبع تطبيق رائع إذا كان هناك شخص ما في المنزل يحب التطفل على خصوصيتك دون علمك.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Genetic Helper

Genetic Helper هو تطبيق علمي بحث وربما لن يستفيد منه إلا الطلاب الذي يدرسون المراحل الثانوية قسم علم الأحياء أو على سبيل المثال في كليات العلوم أو الطب أو الصيدلة أو كليات علم الوراثة. يعمل هذا التطبيق على نسخ وترجمة التسلسلات الجينية بشكل أسرع من أي انسان.

يبدو وكأنه آلة حاسبة لاكتشاف الأخطاء المطبعية وتصفية الأحرف غير الصالحة لنوع المادة الجينية المحددة أو التي يكون فيها واحد أو أكثر من الأزواج الأساسية مفقودة. نعم، بالفعل الكلمات معقدة ويعصب شرحها وفهمها ولكن بكل تأكيد إذا كان لديك أخ يدرس علم الأحياء فبكل تأكيد سيكون سعيداً بالحصول على تطبيق مثل هذا على هاتفه الأندرويد خاصة وأنه متاح بشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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جنة تيوب

هل شعرت بالملل من كثرة متابعة وتصفح موقع يوتيوب؟ إذا كانت إجابتك بنعم فتأكد أنك لست وحدك. ولهذا السبب وجد تطبيق “جنة تيوب” الذي يحتوي على مئات الآلاف أو ربما ملايين مقاطع الفيديو الشيقة التي يمكنك مشاهدتها والاستمتاع بها ودون أي إعلانات أو أي شيء يتسبب في تشتيت انتباهك.

ستجد مقاطع فيديو من جميع أنحاء العالم وبمختلف الفئات ويمكنك تخطي وتجاوز جميع الإعلانات والاستمتاع بواجهة مستخدم سهلة وبديهية باللغة العربية أو الإنكليزية مع نافذة عائمة للمسارات الصوتية والقدرة على التعديل على سرعة الفيديو وكل هذا في تطبيق واحد فقط مجاني.

السعر : مجاني

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FFF FF Skin Tools

هذا التطبيق مخصص فقط للاعبي لعبة FreeFire لأنه سيساعدهم على تعديل الشخصيات التي يلعبون بها والحصول على حزم Elite Pass وأسلحة وبنادق ورقصات جديدة والآيموشن وما إلى ذلك. للأسف التقييمات والمراجعات مختلطة نوعاً ما، حيث يقول البعض أن التطبيق رائع ويساعد المبتدئين بشكل كبير، في حين أن البعض الأخر يقول أن التطبيق غير مجدي، ولكن أغلب التقييمات والمراجعات إيجابية.

السعر : مجاني

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Let the Pharaoh Free

في الختام لدينا هنا لعبة ألغاز ستساعدك على تنمية قدرات ذكاءك وذلك من خلال تحرير الفراعنة المحبوسين. اللعبة تحتوي على كم كبير من المراحل التي يتجاوز عددها 2000 مرحلة ولا يوجد وقت محدد للانتهاء من المراحل واللعبة سهلة وبسيطة في البداية ولكنها تزداد صعوبة في المراحل اللاحقة.

السعر : مجاني