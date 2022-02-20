سناب شات تطلق ميزة مشاركة الموقع بالوقت الفعلي

واصلت شركة سناب تطوير تطبيق سناب شات وإضافة ميزات من شأنها جذب عدد كبير من المستخدمين إليه، وآخر هذه الميزات كانت ميزة مشاركة الموقع بالوقت الفعلي.

وتهدف سناب من هذه الميزة دعم معايير سلامة المستخدمين، من خلال مشاركة الموقع بالوقت الفعلي أكثر من مرة، بعدما كانت تتيح مشاركة الموقع لمرة واحدة.

وقالت سناب إنّ الميزة ستعمل في الخلفية بشكلٍ مستمر، وفي حال إغلاق الهاتف، كما أنّها ستدعم مشاركة الموقع مع الأصدقاء بشرط اشتراك الطرفين في هذه الميزة.

يذكر أنّ سناب أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من الميزات أبرزها ميزة تغيير اسم السناب لمرة واحدة في العام.

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