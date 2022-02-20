ملك الجدعنة يعود من بوابة “دايماً عامر”

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل “دايماً عامر” الترويج للمسلسل الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم من خلال نشر مجموعة من الصورة لأبطال العمل على موقع إنستغرام.

وكشفت الصور عن طبيعة الشخصيات التي ستشارك في المسلسل الذي ستدور أحداثه داخل مدرسة تدعى “رؤية”.

وسيشهد المسلسل مشاركة نخبة من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان الذي يلعب دور مشرف اجتماعي، ومحمد ثروت الذي سيؤدي دور مدرس الرياضة، وميرنا نور الدين التي ستكون مدرسة الموسيقى، في حين سيلعب الفنان محمد محمود دور مدرس اللغة العربية.

ومسلسل “دايما عامر” من تأليف ورشة من الكتاب تحت إشراف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

يذكر أنّ مصطفى شعبان ظهر في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل ملوك الجدعنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية