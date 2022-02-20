الملكة إليزابيث تطلق عطراً مخصصاً للكلاب

دفع حب الكلاب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لصناعة عطر مخصص لها من مكونات نباتية، ومزيج من الزيوت.

وقالت الصحف البريطانية، إنّ الملكة أطلقت الزجاجات بحجم 200 مل وبسعر 9.99 جنيه إسترليني للزجاجة الواحدة، وكتبت عليها: ” يساعد الكلاب على التخلص من الروائح غير المرغوب فيها”.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد اقتنت خلال حياتها أكثر من 30 كلباً، ولم يبقَ لديها حالياً سوى كلبين منهم.

وجاء إطلاق عطر الكلاب، بعد عدّة أسابيع من إطلاق الملكة لعبوات عسل من إنتاج نحل يعيش في حقول ملكية خاصة بها، حيث بيعت هذه العبوّات التي وصل وزنها لـ 454 غرام مقابل 14.99 جنيه إسترليني للعبوّة الواحدة.

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